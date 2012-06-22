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Diyarbakır'da polise silahlı saldırı

Saldırıda 2 polis yaralandı, bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi

22 Haziran 2012 01:57

Diyarbakir’da kavga ihbarına giden polislere pusu kuran PKK'lılara uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. 2 polisin yaralandığı saldırıdan sonra çıkan operasyon başlatıldı.

Akşam saatlerinde Dağkapı’da bulunan Alman Hastanesi civarında kavga ihbarını alan polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine giden polislere çevrede pusu kuran PKK'lılarca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Açılan ilk ateş sırasında 2 polis yaralanırken, güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle çıatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

 

Bitlis'te çatişma: 2 korucu yarali

 

Bugün akşam saatlerinde Bitlis merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Buzlu Pınar mevkiinde köy korucuları, yol kesmeye çalışan bir grup PKK’lı ile karşılaştı.

Karayolunda araçları durdurup PKK’nın propogandasını yapmayı planlayan PKK'lılarla köy korucuları arasında çatışma çıktı. Açılan ilk ateş sırasında 2 korucu yaralanırken, PKK’lılar ormanlık alana kaçtı. Yaralı 2 köy korucusu Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, bölgeye çok sayıda özel hareket polisi ile asker sevk edildi. Ormanlık alana kaçan PKK’lıların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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