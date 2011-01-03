Diyarbakır'da polise sempati yüzde 98 arttı

T24 - Diyarbakır emniyeti'nden dağa çıkışlara karşı yeni bir proje hayata geçti. Terör kıskacındaki çocuk ve gençleri korumaya alan emniyetin, anaokullarına kadar inen projeleri sonuç vermeye başladı. 'Bu ülke senin, keşfet' diyen Diyarbakır polisi, iki yıl süren çalışmaların ardından hem önyargıları kırdı hem de hedefi tutturdu: Polise sempati yüzde 98 arttı.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün, kamuoyunda 'taş atan çocuklar' olarak bilinen ilkokul öğrencilerini ve terör örgütünün, dağa çıkmaya zorladığı gençleri korumak üzere başlattığı çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı.Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Yaklaşık iki yıldır dev am eden projeler, raporlaştırılarak 'Diyarpolis' adlı bültende açıklandı. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilen bültendeki çalışmaları anlatan Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, çalışmalardan son derece olumlu sonuçlar alındığını vurguladı.





ÇOCUKLAR GÜVENDE



Özellikle çocuk ve gençlere yönelik projelerin ilgi gördüğünü belirten Sağlam, 'Halkımızla el ele yürüttüğümüz çalışmaları sürdüreceğiz' dedi. Anasınıfından başlayarak polise sempati duyulmasını sağlamak, kentin çocuk ve genç nüfusunu terör örgütünden koruyarak, topluma kazandırmayı hedefleyen projeler ve sonuçları şöyle:





POLİSE SEMPATİ ARTTI



- Polisler anasınıflarında: Diyarbakır Emniyeti'nin en ilginç projeleri arasında 'Anasınıflarında Doğru Davranış' çalışması yer aldı. Polisler, kentteki ana sınıflarına giderek 0-6 yaş grubundaki çocuklara kendilerini tanıttılar. Çocukların anlayabileceği dil ve yöntemler kullanılarak, eğlence formatında gerçekleştirilen ve doğru her davranışın ödüllendirildiği projeyle polise sempati duyulması sağlandı. Kişilik gelişiminde 0-6 yaş aralığının öneminden yola çıkılarak hazırlanan proje, polis-aile-okul işbirliğiyle yürütüldü. Diyarbarık Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin raporunda, proje sonrası yapılan anketten de söz edildi. Buna göre, projeye katılan çocukların yüzde 98'inin 'polise sempati duyduğu' belirtildi.





AKUT DESTEK VERDİ



- Dağa çıkma, kayaya tırman: Riskli grupta yer alan ergenlere yönelik proje, gençlerin teröre bulaşmasını önlemek amacıyla 'Geleceğe tırmanış' adıyla gerçekleştirildi. Özel olarak hazırlanan platformlarda tırmanma eğitimi alan gençlere, AKUT'tan da gönüllü destek geldi.



- Irkçılıkla mücadele konferansı: Liselilere yönelik 'Gençlik ve Gelecek' adlı projenin amacı 'Gençleri terörden ve terör örgütlerinden korumak, ayrımcılığın-ırkçılığın zararlarını anlatmak. Polis-halk-devlet iletişimini sağlamak.' Proje çerçevesinde Diyarbakır'daki 72 lisede, 43 bin 630 öğrenciye ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele konferansları verildi.





VİTRAY VE RESİM DE VAR



- Hayata barış: 15 yaş üzeri gençlere yönelik projenin amacı ise 'Göçle gelen ailelerin çocuklarının kente uyumu ve taşradan gelen gençlerin kültürel, sanatsal faaliyetler vasıtasıyla sosyalleşmelerini sağlamak' olarak ifade edildi. Proje kapsamında, vitray cam, resim, ahşap boyama ve toprak seramik alanlarında 67 gence eğitim verildi.

TAŞ ATMA GOL AT: Çocukların polise taş atmalarını önlemek amacıyla 'Mahalleler Arası Futbol' projesi hazırlandı. Çocukların topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamayı hedefleyen projenin sloganı ise 'Taş Atma Gol At.'





Öğrencilere 'Bomba imha' dersi



İlköĞretİm öğrencilerine yönelik 'Terör örgütleri için en savunmasız ve yönlendirilmeye en müsait dönem 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileridir' mesajı verilen çalışmanın amacı ise şöyle sıralandı: 'Polisi yakından tanıtmak, polise karşı oluşan önyargıyı kırmak, bire bir iletişim sağlayarak çocukları kazanmaya çalışmak.' 48 bin 528 öğrenciye ulaşılan proje kapsamında, polisler derslere girerek bomba imha, olay yeri inceleme gibi konularda öğrencilere bilgiler verdiler. Ayrıca dağıtılan 100 bin adet çizgi film CD'siyle polis anlatıldı.





