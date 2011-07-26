Diyarbakır'da polise saldırı: 5 yaralı

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8 uzun namlulu silah ele geçirildi

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar İlçesi’nde Sanayi Sitesi’nde yer alan polis noktasına 2 kişi tarafından ses bombası atıldı, meydana gelen patlamada 5 polis memuru yaralandı. Polise ait bir motorsiklet patlama sonrası çıkan yangında yanarken, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiden 1’i yakalandı.Kayapınar İlçesi Elazığ karayolu üzerinde bulunan Sanayi Sitesi’nde daha önce karakol olarak kullanılan ve sonra kontrol noktasına dönüştürülen yere, bugün saat 12.30 sıralarında 2 kişi tarafından ses bombası atıldı. Ses bombasının patlaması sonucu, 1 polis memuru yaralanırken, polise ait bir motorsiklet ise yandı.Hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, çıkan yangın, kontrol noktasında bulunan diğer polisler tarafından söndürüldü. Polis yaptığı çalışma sonucu 2 kişi oldukları tespit edilen saldırganlardan birini yakaladı. Kaçan diğer saldırganın yakalanması için polisin operasyonu sürüyor. Saldırganların ve yaralanan polis merunun kimlikleri ise yetkililer tarafından açıklanmadı.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 uzun namlulu silah ele geçirildi.Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirdikleri silahları il merkezinde pazarlama hazırlığında olan 5 kişinin yakalandığını belirtti.8 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve şarjörle yakalanan kişilerin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığını belirten Sağlam, “Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak organize suç örgütünün çökertildiği başarılı operasyonlara hassasiyetle ve titizlikle devam edilmektedir. Bu mücadelemizde vatandaşlarımızdan aldığımız büyük destek bizi son derece memnun etmekte ve motivasyon kaynağımız olmaktadır” dedi.