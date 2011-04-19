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DİYARBAKIR'DA POLİSE MOLOTOFLU SALDIRI DİYARBAKIR (A.A)

19 Nisan 2011 17:34

-DİYARBAKIR'DA POLİSE MOLOTOFLU SALDIRI  DİYARBAKIR (A.A) - 19.04.2011 - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın duruşması nedeniyle toplanan grup ile polis arasında arbede yaşandı.  Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın duruşmasını izledikten sonra Diyarbakır Adliyesi bitişiğindeki Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan gruba hitaben konuşma yaptı.  Konuşmanın ardından Demirtaş ve beraberindekiler alandan ayrılır ayrılmaz grupta yer alan yüzleri maskeli bazı kişiler, çevrede önlem alan güvenlik güçlerine taşlı, molotofkokteyli ve havai fişekli saldırıda bulundu. Polis, gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti.  Dağılan göstericilerin bir kısmı Büyükşehir Belediyesi binasına girdi. Belediye binasının katlarındaki pencerelerinden taş atmaya devam edilmesi üzerine polis bina önüne kadar gelerek, buradaki bazı göstericileri gözaltına aldı. Olaylarda polislerin de aralarında bulunduğu bazı kişiler yaralandı Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyükşehir Belediye binası başta olmak üzere çevredeki çok sayıda iş yeri ve otomobilin camı kırıldı. Olaylar sırasında polis, bir sırt çantası içerisinde çok sayıda molotofkokteyli ele geçirdi. -TRAFİK POLİSLERİNE SALDIRI Bu arada, olay yerinden Dağkapı Meydanı'na doğru kaçan göstericilerden bazıları buradaki yapımı süren bir otelin önünde görev yapan 2 trafik polisine saldırdı. Bunun üzerine polisler havaya ateş açtıktan sonra, otele sığındı. Göstericilerin attığı taşlar nedeniyle otelin camları kırıldı. Trafik polisleri olay yerine destek polis ekibinin gelmesi üzerine binadan çıktı.

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