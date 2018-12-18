Diyarbakır'da polise ateş açıldı: 1 şehit

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lılarca düzenlenen saldırıda bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru yaralandı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde takibe alınan PKK’lıların ateş açmasıyla yaralanan 2 polis, olay yerinden helikopterle alınarak, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine getirildi. Ancak doktorların müdahale ettiği polislerden Nazım Tuncer, akşam saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis ve jandarma, içerisinden polislere ateş açıp kayıplara karışan kişilerin bulunduğu beyaz renkli hafif ticari aracı bulmak için ortak operasyon başlattı. Araçtaki teröristlerin yakalanması için çevre kentler de uyarılarak önlem alınmaları istendi. Hastanede tedavisi süren diğer polis memurunun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Valilik: Operasyon kararlılıkla devam etmektedir

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alına kahraman polisimiz Nazım Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman polisimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, meslektaşları ile yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgede teröristlerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma güçlerimizce başlatılan ortak operasyon büyük bir kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis Tuncer’in cenazesinin, memleketi Uşak’ta toprağa verileceği belirtildi.