Diyarbakır'da polise ateş açarken öldürülen kadın DBP'li siyasetçinin kızı çıktı

Diyarbakır'da polise ateş ettikten sonra öldürülen Güler Eroğlu Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) merkez ilçe yöneticisi Aydın Eroğlu'nun kızı çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Güler Eroğlu önceki gün sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Sur ilçesinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerine yaklaşarak elindeki tabanca ile ateş açmıştı. Saldırıya karşılık veren polisler Güler Eroğlu'na ateşle karşılık vererek etkisiz hale getirmişlerdi. Saldırı anı ve Güler Eroğlu'nun öldürülme anının saniye saniye kamera kaydı da çıkmıştı.

Üniversite öğrencisi

Gülay Eroğlu'nun Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Eroğlu, 28 Kasım 2015 tarihinde Ankara'dan Demokratik Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dem-Genç) kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a gelmiş. Eroğlu'nun gerçekleştirdiği saldırıda 1 polis yaralanırken, 1 kadın polis de giydiği çelik yeleğe gelen kurşundan dolayı yara almadan kurtulmuştu.