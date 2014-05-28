Diyarbakır'da polis şiddeti kameralara yansıdı

Diyarbakır'da kardeşinin gözaltına alınmasına itiraz ettiği iddia edilen Cihan Demir adlı genç, yerlerde sürüklenip dövülerek gözaltına alındı. Gencin dövülme anı amatör bir kamerayla görüntülendi. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, Demir’in hem yerde tekmelendiği, hem polis aracını bindirilirken darp edildiği görülüyor. Demir’in aile yakınları da, ellerinde silahlar ve biber gazı spreyleri bulunan sivil giyimli polisler tarafından tartaklanıyor. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunan Demir, hem polis aracında hem 10 Nisan Polis Merkezi’nde dövüldüğü öne sürdü.

Ağabeyi de almak istediler

İsmail Saymaz’ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Diyarbakır Bağlar’a bağlı Yunus Emre Mahallesi 922. Sokak’ta, önceki akşam saat 18.00 sularında, iddiaya göre, gençler arasında çıkan kavga üzerine olay yerine gelen polis, 18 yaşındaki Ozan Demir’i gözaltına almak istedi. Kardeşinin gözaltına alındığını öğrenen ağabeyi Cihan Demir, sokağa inerek işleme engel olmak istedi. Bunun üzerine polis, ağabey Demir’i de gözaltına almak istedi.

O an amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Görüntülere göre ellerinde silahlar bulunan sivil polisler, Cihan Demir’i yerlerde sürükleyerek gözaltına almaya çalışıyor. Demir, ailesinin ve akrabalarının gözleri önünde dövülüyor ve tekmeleniyor. Demir’in gözaltına alınmasına itiraz eden ailesi de şiddetten payını alıyor. Polis bu kez, Demir’in abisi Necdet kardeşleri Ozan ve Bünyamin, amcası Naif ve bir arkadaşını silah çekerek uzaklaştırıyor. Demir’in annesi Bahriye Teker de darp ediliyor.

Kafam kırılmıştı

Bırakıldıktan sonra polisler hakkında suç duyurusunda bulunan ve İHD’ye Cihan Demir, ilkin polis aracı içinde dövüldüğünü, götürüldüğü 10 Nisan Polis Merkezi’nde kendisine tekme atıldığını ve kafasının duvara vurulduğunu ileri sürdü. Demir, şunları anlattı:

“Sarsıldım ve kafam ve kaşım karşıda duran duvara çarptı. Orada düştüm. Düştükten sonra gelip beni kaldırdılar. İfade alma odasına götürdüler. Orada kamerada yoktu. 4-5 kişi üzerime düştüler. Kafam 4-5 yerden kafam kırılmıştı, yine ayakla kafama bastılar. Beni beş dakika dövdüler. Kusmaya başladım. Onlara beni hastaneye götürün dedim, yarım saat orada beklettiler. Gözlerimi açamıyordum.”