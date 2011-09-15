-Diyarbakır'da polis servis aracına saldırı DİYARBAKIR (A.A) - 15.09.2011 - Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı sonucu beş polis memuru hafif yaralandı. Vali Mustafa Toprak, Diyarbakır-Silvan karayolunda, polis okuluna ait otobüse, Dicle Üniversitesi dönüş noktasında ağaçlık bir ortamdan el yapımı olduğu değerlendirilen bir patlayıcının atıldığını söyledi. Patlamada, otobüste bulunan 5 polis memurunun hafif şekilde yaralandığını ifade eden Toprak, ''Polislerin hastanede tedavisi sürüyor. Olaydan sonra hızlı bir şekilde çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen bir kişi ile polis arasında kısa süreli çatışma oldu. Çatışmada şahıs yaralı olarak uzun namlulu bir silahla ele geçirildi. Soruşturma sürüyor'' dedi.