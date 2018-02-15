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Diyarbakır'da polis noktasına EYP'li saldırıya 3 gözaltı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da önceki gece polis uygulama noktasına el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

15 Şubat 2018 17:29

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da önceki gece polis uygulama noktasına el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan polis arama noktasına önceki gece düzenlenen el yapımı patlayıcılı saldırıyla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.  Saldırının ardından olay yerine gelen terör, istihbarat ekipleri geniş kapsamlı araştırma başlatırken, güvenlik kameraları ile mobeseler de incelemeye alındı. Yapılan araştırmalar sonrası bardak içerisinde hazırlanmış küçük çaplı el yapımı patlayıcıyı polis arama noktasına attıkları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ndeki sorguları devam ediyor. 

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