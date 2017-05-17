Diyarbakır’da polis müdahalesi; gözaltılar var

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu’nun (KESK) açlık grevindeki Semih Özakça ve Nuriye Gülmen için yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti. En az 32 kişi gözaltına alındı.

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu, işlerine geri dönmek için 70 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için AZC Plaza önünde açıklama yapmak istedi. Ancak OHAL yasağını gerekçe gösteren polisler açıklamaya izin vermedi.

1habervar’da yer alan habere göre, polis amirleriyle yapılan görüşmeler de sonuç vermeyince KESK’lilerin etrafı TOMA, zırhlı araç ve onlarca çevik kuvvet polisi ile çevrildi. Engele rağmen açıklama yapmak isteyen KESK’lilere polisin müdahalesi sert oldu. En az 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların birçoğu yerlerde sürüklendi, darp edildi.

"Gazeteci telefonla çekim yapmaz!"

Gazeteci Faruk Balıkçı müdahale anlarını telefonuyla çektiği için polislerin hedefi oldu. Polisler telefonuna el koydukları Balıkçı’ya “Gazeteci telefonla çekim yapmaz, kamerayla çekim yapar’” dedi. Balıkçı’nın bu söze tepki göstermesi üzerine polisler geri adım attı ve Balıkçı’nın telefonunu geri verdi.