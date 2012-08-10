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Diyarbakır'da polis karakoluna saldırı

Karakolda bulunan güvenlik görevlilerinin açılan ateşe karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı

10 Ağustos 2012 02:29

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Şehitlik Polis Karakolu'na akşam iftar sonrası kimliği belirsiz bir kişi tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. 

Akşam iftar sonrası bir grup çocuk, havai fişeklerle Şehit Polis Karakolu yakınlarında saat 20.40 sıralarında yasadışı gösteri yapmak istedi. Güvenlik güçleri çocukları dağıtmaya çalıştığı çocukların arasına karışan yaklaşık 25 yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi, Şehitlik Polis Karakolu'na kaleşnikof marka tüfekle ateş açtı. Karakolda görevli polislerin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Karakolda görevli polis memurları, gösterici çocukları vurmamak için büyük çaba sarfederken, silahlı saldırgan, karakol ve polis memurlarına 19 mermi sıktıktan sonra Ben u Sen Mahallesi'ne doğru kaçarak kayıplara karıştı.

Şehitlik Polis Karakolu'nun hemen önünde bulunan kavşak refüjüne isabet eden kaleşnikof mermileri, refüj etrafındaki taşlarını yerinden söktüğü görüldü.

Saldırı haberinin duyulması üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme ekibi çalışma başlatırken, özel harekat timleri de kaçan saldırganın yakalanması amacıyla Ben u Sen Mahallesi'ni 4 koldan ablukaya aldı. Mardin Kapı Mezarlığı, Şehitlik ve eski sebze halinin Ben u Sen girişlerinde giriş-çıkışlar tutulurken, çelik yelekli özel harekat timleri, birerli koldan Ben u Sen Mahallesi'ne girdi. Saldırıda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, kaçan saldırganın amacıyla başlatılan operasyon devam ediyor.

 

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