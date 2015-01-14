Diyarbakır'da polis çocukları fişledi, MEB internet sitesinden yayımladı!

Diyarbakır Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü hırsızlıktan cinsel istismara kadar mağdur olan 872 çocuğu isim isim fişledi, sonra da ev adreslerine kadar sitesinde ilan etti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, o milli eğitim müdürünün görevden alındığını açıkladı.

Taraf gazetesinden Sümeyra Tansel'in haberine göre Diyarbakır Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü skandal bir uygulamaya imza attı. Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü polis tarafından kendisine bildirilen suça karışmış, cinsel istismara ve tecavüze uğramış 872 çocuğun listesini bütün kimlik bilgileri ve ev adresleriyle kurumun internet sitesinden yayımladı. Skandal liste herkesin ulaşabileceği şekilde bir gün boyunca sitede kaldı. Ancak daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadan kaldırıldı. Diyarbakır’da polis, suça karışmış, mağdur edilmiş ve sokakta çalışan 872 çocuğun fişleme listesini Milli Eğitim Müdürlüğü’yle paylaştı. Milli Eğitim Müdürlüğü ise söz konusu 25 sayfalık listeyi tüm okullara göndererek adı geçen çocukların hangi okullarda okuduğunun tespit edilip kendilerine bildirilmesini istedi. Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü ise listeyi sitesinde yayımladı. Söz konusu listede intihara teşebbüs etmiş, zorla alıkonulmuş, cinsel istismara ve tecavüze uğramış çocukların isimleri, tüm kimlik bilgileri, anne babalarının adları ve ev adresleriyle birlikte kamuoyuyla paylaşıldı.

Üç ayrı liste

Sitede “suça sürüklenen çocuklar acele ve günlüdür önemli” başlığıyla “Suça sürüklenen çocuklar1.pdf” dosyasında yayınlanan fişleme listesi bir gün boyunca herkesin ulaşabileceği şekilde sitede kaldı. Dosyada Bağlar İlçe Milli Müdürlüğü’nün tüm okul müdürlüklerine gönderdiği talimat yazısı yer aldı. Söz konusu yazıda “Çocuklarla ilgili bir incelemeye esas olmak üzere ekli listede bilgileri bulunan çocukların hangi okullarda öğrenim gördüklerine ait bilginin ivedi olarak ‘ciraklikyayginegitim@gmail.com’ resmi mail adresine gönderilmesi” istendi. Dosyadaki çocukların listesi ise üç ayrı şekilde tasnif edilmiş. “ 02.10.2014-01.12.2014 Adli işlem yapılan çocukların listesi” adını taşıyan belgede 410 çocuğun adı soyadı, TC kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri ve tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, köy, eğitim durumu “Şubeye geliş nedeni” ve ikamet adresi yer aldı.

Tecavüz, intihara teşebbüs

Listede “şubeye geliş nedeni” başlığının altında “suça sürüklenen çocuk” ifadesi göze çarptı. “2014 yılı sokakta çalışan/çalıştırılan çocukların isim ve adres listesi” başlıklı belgede ise 416 çocuğun kimlik bilgileri ve ev adresleri bulunuyor. “Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilen çocuk listesi” adını taşıyan belgede ise polis merkezine başvurmuş 46 mağdur çocuğun tüm kimlik bilgileri ikamet adresleriyle birlikte yer aldı. Söz konusu listede “Şubeye geliş bürosu” ve “Şubeye geliş nedeni” başlıklı bölümler dikkat çekti. “Şubeye geliş nedeni” başlığının altında ise tecavüze, cinsel istismara uğramış ve zorla alıkonulmuş çocukların isimleri, anne babalarının adları ve ev adresleriyle birlikte ifşa edildi. Listede ayrıca intihara teşebbüs etmiş, aile içi şiddete uğramış, yaralanmış, kötü muameleye maruz kalmış çocuklar da isim isim adresleri ve TC kimlik numaralarıyla birlikte yer aldı. Diyarbakır’da 872 çocuğun polis tarafından fişlenerek kayıt altına altına alınması Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ise okullara yazı yazarak çocukların okullarını tespit etmeye çalışması daha önce gündeme gelmişti. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy “Amaç, çocuklarımızın okula devam etmeleridir” demişti.

O müdür görevden alındı

Diyarbakır'da 'suça karışmış çocukların teşhir edildiği' iddiasıyla ilgili Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Ali Çelik görevden alındı.

MEB'den yapılan açıklama şöyle: "Diyarbakır'da suça karışmış çocuklara ilişkin kimlik bilgilerinin, internet sitesinden yayımlandığı iddiaları üzerine, Diyarbakır Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Ali Çelik, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatıyla görevinden alındı. İlgililer hakkında soruşturma başlatıldı."