Diyarbakır'da polis atölyesinde patlama; 2 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde saat 10.45 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın İl Emniyet Müdürlüğü’nün Bağlar’daki ek binasının içerisindeki atölyede, panzer tamiri sırasında meydana geldiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın araçtan kaynaklanan bir sorun nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olayda ağır yaralanan sivil personel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Canan Altıntaş, patlamanın kentin birçok yerinde duyulduğunu kaydetti. Altıntaş, güvenlik güçlerinin ikinci bir patlamaya karşı vatandaşları uyardığını aktardı.

Patlama anı güvenlik kamerasında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin, çökmenin meydana geldiği binada yürüttükleri çalışmalar sürerken; polisler de gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak, binalarda mutfak tüplenin açılmaması ve sigara içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Patlamanın nedeni için iki şüphe...

Patlamanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, emniyet binasının içinde oksijen tüpleri ya da takıt tanklarının da patlamış olabileceğini iddia etti.

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralıların tedavisinin sevk edildikleri hastanede sürdüğü ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bağlar İlçesinde bulunan, İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerimizin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde 11.04.2017 Salı Günü Saat 10.47 de panzer aracının tamiri esnasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Patlamanın hemen ardından olay yerine AFAD ve 112 ekiplerimiz sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama neticesinde 1 sivil personel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın ise tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma hemen başlatılmış olup, detaylı açıklamalar daha sonra yapılacaktır"

Ölü sayısı 2'ye yükseldi



Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan, İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinin yer aldığı Emniyet Ek Binası alanı içerisinde, Bakım- Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde bu sabah meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Patlamanın ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan sivil memur Cengiz Tekin de doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Şehit Cengiz Tekin için yarın sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği belirtildi.