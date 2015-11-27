Diyarbakır'da polis aracına 'Beyaz Toros'lu saldırı: 3 polis yaralı

Diyarbakır'da devriye görevi yapan ekip aracına PKK'lı grup tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 polis memuru yaralandı. Polis aracına onlarca kurşunun isabet ettiği görülürken, 150’ye yakın boş kovan tespit edildi. Saldırıda kullanılan beyaz renkli 'Toros' model araç, olayın ardından birkaç sokak ileride içerisinde ölü bir PKK’lı ile terk edilmiş halde bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin yakınlarında polis aracına terör örgütü PKK mensuplarınca silahla ateş açıldı. Olay, beyaz renk 'Toros' model bir araç çalan grubun, polise sahte bir ihbarda bulunarak pusu kurmasıyla gerçekleşti.

Olay yerinde 150’ye yakın boş kovan

Bu arada polis aracına onlarca kurşunun isabet ettiği görüldü. 150’e yakın boş kovan tespit edilirken bütün deliller numaralandırıldı. Saldırıya uğrayan aracın bulunduğu caddede onlarca delil numarası yerleştirildi. Polis aracın üzerinde kurşun izlerine bant yapıştırıp delil numarası yazdı.

Zırhlı araç kepçeye çarptı: 3 polis yaralı

Öte yandan Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde polis zırhlı aracının kepçeyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, helikopterle Diyarbakır'a getirilerek tedavi altına alındı.

Dicle İlçe Emniyet Amirliği'ne ait zırhlı araç Hastane Kavşağı mevkiinde seyir halindeyken, bir kepçeye çarparak takla attı. Kazada, zırhlı araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Dicle'de yapıldıktan sonra helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan polis memurlarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.