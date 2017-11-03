Diyarbakır'da PKK'lıların hücre evine operasyon: 1 şehit, 9 yaralı, 1 terörist öldürüldü (2)

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Diyarbakır Valiliği, Kayapınar ilçesinde PKK\'lı teröristlere ait bir eve düzenlenen ve 1 polisin şehit olduğu, 1 PKK\'lı teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Operasyonun devamında 8 şüphelinin daha yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"PKK/KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahısların adreslerine 3 Kasım 2017 Cuma günü saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında; PKK/KCK mensubu bir şahsın yakalanabilmesi amacıyla, Kayapınar Huzurevleri Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendiği esnada hane içerisinden atılan el bombasının patlamasının ardından çatışma çıkmış, meydana gelen patlamada Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 9 polis memuru yaralanmış, Ahmet Alp Taşdemir adlı polis memuru şehit olmuştur. Devam eden operasyonlar sonucunda PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak suçundan aranan şahıslardan 8’i daha sağ olarak ele geçirilmiştir. Toplamda 8’i sağ, 1’i ölü olmak üzere 9 şahıs yapılan operasyonlarda ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman, 2 adet silah, çok sayıda el bombası pimi ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve teröristle yapılan mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir.\"