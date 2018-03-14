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Diyarbakır'da PKK tuzağı: 3 şehit, 4 yaralı (3)

VALİLİK AÇIKLADI Dicle ilçesi kırsalında, 2 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 5 askerden birinin daha tedavi gördüğü hastanede şehit olmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teröristle mücadele harekatı kapsamında ilimi

14 Mart 2018 02:29

VALİLİK AÇIKLADI
Dicle ilçesi kırsalında, 2 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 5 askerden birinin daha tedavi gördüğü hastanede şehit olmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Teröristle mücadele harekatı kapsamında ilimiz Dicle ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceden döşenmiş olan mayın/EYP’ye temas sonucunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan kahraman güvenlik personelimizden 1\'i tedavi gördüğü Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik personelimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz\" ifadelerine yer verildi. 

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