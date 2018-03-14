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Diyarbakır'da PKK tuzağı: 3 şehit, 4 yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit sayısı 3'e çıktı

14 Mart 2018 01:09

ŞEHİT SAYISI 3\'E ÇIKTI
Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit sayısı 3\'e çıktı. Patlama sırasında 2 askerin şehit olduğu, 5 asker yaralandığı olayda Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan ağır yaralı 2 askerden biri daha şehit oldu. 1\'i ağır 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.
ŞEHİTLERE TÖREN
Bu arada patlamada şehit olan 3 asker için yarın sabah erken saatlerde düzenlenecek uğurlama töreni sonrası cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

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