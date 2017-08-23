Diyarbakır'da PKK sığınaklarına operasyon: 1 kişi yakalandı

Kulp İlçesi kırsalındaki PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 20 Ağustos'ta başlatılan operasyon dün (22 Ağustos 2017) tamamlandı. Bir kişi sağ olarak ele yakalanırken; kaleşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, termal piton dürbün, el telsizi, bin bixi fişeği, 200 metre kablo, 4 not defteri, radyo, toprağa gömülü 3 bidon içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre tespit edilen 9 ayrı el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi. İki gün süren operasyonda 2 kişi etkisiz hale getirildi, 2 kişi sağ olarak yakalandı. 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, termal piton dürbün, 15 şarjör, 4 el bombası, bin 300 muhtelif fişek, el telsizi, çok sayıda yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildi.