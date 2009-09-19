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Diyarbakır'da PKK operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

19 Eylül 2009 03:00

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonel çalışmalarda 12 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan kişilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel içerikli CD, bir hard disk ve hafıza kartlarının ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

'Operasyonda çok miktarda yasak yayın, yasa dışı döviz pankart ve poster ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Yakalanan şahısların çeşitli tarihlerde yapılan yasa dışı yürüyüş ve basın açıklamasında, yasa dışı slogan atılması ve bölücü terör örgütünü temsil eden bez parçaları, posterler ve pankartlar açılması, yapılan oturma eylemi sırasında bölücü örgüt lehine slogan atılması, güvenlik kuvvetlerine fiili mukavemette bulunulması, çöp konteynırlarını yol ortasına dökerek yolun trafiğe kapatılması ve bir polis otosunun gösterici grup tarafından taş ve molotofkokteylli saldırıya uğraması eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.'

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