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Ekonomi

Diyarbakır'da petrol sevinci

Eğil'de 26 gravite petrol bulundu. Yetkililer, bölgede 16 milyon varil petrol rezervinin bulunduğunu tahmin ediyor

03 Mart 2009 02:00

Eğil'de 26 gravite petrol bulundu. Yetkililer, bölgede 16 milyon varil petrol rezervinin bulunduğunu tahmin ediyor.

Diyarbakır'ın Eğil İlçesi'nde TPAO'nun açtığı kuyuda 1800 metre derinlikte 26 gravite petrol bulundu. TPAO yetkilileri, bölgede 16 milyon varil petrol rezervinin bulunduğunu tahmin ettiklerini belirterek, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TPAO'nun Diyarbakır'ın Eğil İlçesi Taşdam Köyü'nde 50 dönüm arazi üzerinde 2 yıl önce başlattığı petrol arama çalışmalarında, açılan kuyuda 1800 metre derinlikte petrol bulundu. TPAO yetkilileri, bulunan petrolün gravitesini 26 olduğunu belirterek, bölgede 16 milyon varil petrol rezervinin bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Eğil İlçesi'nde petrol bulunması ilçe sakinlerini de sevindirdi.


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