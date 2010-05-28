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Ekonomi

Diyarbakır'da petrol bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi yakınlarında petrol bulundu.

28 Mayıs 2010 03:00

T24- Diyarbakır'ın Ergani ilçesi yakınlarında petrol bulundu.


Alınan bilgiye göre, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 35 gün önce Ergani ilçesi yakınlarında sondaj çalışmalarına başlanan Güney Kırtepe-7 kuyusunda bin 405 metrede petrol bulundu.


TPAO yetkilileri, Güney Kırtepe-7 kuyusunda beklenen sonuca ulaştıklarını belirterek, ''Sondaj ekibi kuyuyu üretime devretti. Bölge şartlarına göre en iyi petrol kalitesi olan 28 graviteli petrole ulaşmamız sevindiricidir. Günlük üretim kuyuya kurulacak pompanın çalışmasından sonra belli olacak'' dediler.

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