-DİYARBAKIR'DA PETROL BORU HATTINDAKİ BOMBA DİYARBAKIR (A.A) - 29.08.2010 - Diyarbakır'da 20 kilogram patlayıcı ile iki piknik tüpünün bağlı olduğu zaman ayarlı patlayıcı düzeneğin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak yaptığı açıklamada, Diyarbakır-Batman arasındaki petrol boru hattındaki vanada zaman ayarlı patlayıcı düzeneği bulunduğunu anımsatarak, olay yerine petrol boru hattı güvenlik birimlerini çağırdıklarını söyledi. Vakumla petrolün boşaltmadan geri çekildiğini belirten Vali Toprak, patlayıcı düzeneği imha ettiklerini kaydetti. Vali Sağlam, güvenlik birimlerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu: ''İki tane piknik tüpü ile 20 kilograma yakın bir patlayıcı var. Zaman ayarlı olduğu anlaşılıyor. Aslında açık arazi devamlı kontrol ediliyor. Demek ki yeni yerleştirmişler. Şu anda bir kazaya, bir belaya, bir probleme yol açmadan etkisiz hale getirildi. İki piknik tüpü 20 kilograma yakın patlayıcı bağlı olduğu bir saat ayarlı düzenek. Olay budur. Düzenek etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığımıza gelen ihbar üzerine arkadaşlarımızı bu sabah erkenden olay yerinde göndermiştik. Hat boyunca arama yapılıyordu, sonunda etkisiz hale getirmiş olduk.'' Diyarbakır'da bugün bir LPG tankı içerisinde de 65 kilogram plastik patlayıcı ele geçirilmişti.