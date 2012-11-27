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Diyarbakır'da patriot hazırlığı

NATO'dan Türkiye'ye gelerek Ankara'da bulunan heyetin, Suriye askeri hava araçlarının olası sınır ihlallerine karşı 'vur' emri ile göreve gönderildiği bildirildi

27 Kasım 2012 21:37

Suriye'deki gelişmelerle ilgili NATO'nun merkez üssü olarak belirlenen Diyarbakır'da 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan havalanan savaş uçakları, Suriye sınır hattında keşif ve eğitim uçuşu yaptı.

Tüm gün süren uçuşlarda savaş uçaklarının mühimmat yüklü olduğu belirtildi.

cnntürk.com'da yer alan habere göre, Türk F-16'ların Patriot füzeleriyle ilgili yapılacak görüşmeler için NATO'dan Türkiye'ye gelerek Ankara'da bulunan heyetin kente ziyareti öncesinde, Suriye askeri hava araçlarının olası sınır ihlallerine karşı 'vur' emri ile göreve gönderildiği bildirildi.

Suriye'deki gelişmeler kapsamında Türk pilotların eğitim uçuşları da artırıldı.
 
'Pars' ve 'Atmaca' olarak adlandırılan 181 ve 182'inci filolara bağlı savaş uçakları, piste inerek aniden kalkış uçuşu eğitimi yaptı.

Askeri piste 'Casa' tipi 4 nakliye uçağı da iniş yaptı.

Uçaklar, pistin askeri hangarların bulunduğu bölümde bekletilmesinin ardından yeniden havalandı.

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