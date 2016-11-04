Diyarbakır'da patlama meydana geldi

11 HDP'li milletvekilinin gözaltına alınması sonrası Diyarbakır'da bu sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi.
Bağlar ilçesinde meydana gelen patlama sonrası olay yerine ambulansların sevkedildiği bildirildi.
Reuters haber ajansı, patlamanın, gözaltına alınan vekillerin getirildiği polis merkezinin yakınında gerçekleştiğini duyurdu.
Doğan Haber Ajansı, merkez Bağlar İlçesi'ndeki patlamanın 08.00 sıralarında gerçekleştiğini bildirdi.
Diyarbakır ve 4 ilde daha yürütülen soruşturma kapsamında toplam 11 HDP'li vekil gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, haklarında gözaltı kararı verilen HDP'li vekil sayısını 15 olarak açıkladı.