Diyarbakır'da patlama: 4 polis yaralandı

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Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi



Olay bugün saat 17.30’da meydana geldi. Polis Meslek Yüksekokulu’nun servis aracı olarak kullanılan minibüs, Tarımsal Araştırma Bölge Müdürlüğü’nün de bulunduğu Üniversite Kavşağı’nda kırmızı ışıkta durduğu sırada bombalı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre uzun namlulu silah ve üzerinde sırt çantası bulunan saldırgan, el yapımı olduğu sanılan bombayı, polis servis aracına attı. Patlamada servis aracının camları kırılırken, 4 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları aynı servis aracı ile hemen Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.Saldırının olduğu bölgeyi çembere alan güvenlik güçleri operasyon başlattı. Görgü tanıklarının eşkalini verdiği saldırganın, yarım saat içinde Tarımsal Araştırma Bölge Müdürlüğü yakınında polislerle girdiği çatışmada yaralı yakalandığı ve Asker Hastanesi’nde tedaviye alındığı açıklandı.Patlama bölgesinde ikinci bir bombanın olabileceği ihtimaline karşı yolu trafiğe kapatan polis, bir süre arama yaptı.Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, servis aracına el yapımı olduğu tahmin edilen bir patlayıcı atıldığını ve servis camlarının kırılması sonucu 4 polis memurunun yaralandığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.