Diyarbakır Valiliği: Silvan'da ölen çocuk ekmek almaya gidiyordu

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde yapımı devam eden Silvan Baraj yolunda, askeri araç konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir çocuk öldü, bir kişi yaralandı. Olayın ardından Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "Saldırıda fırına ekmek almaya gitmekte olduğu öğrenilen 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi. Patlamanın olay yerinden geçen askeri bir aracı hedef alan PKK'lılarca gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Silvan İlçesi Bağlar Mahallesi Büyük Çeşme Mevki'inde saat 11.20 meydana askeri konvoyun geçişi sırasında bahçe duvarına gizlenmiş uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu birçocuk hayatını kaybetti, adı öğrenilmeyen Diyarbakır Büyükşehir Blediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri'nde (DİSKİ) şoför olarak çalışan bir kişi de yaralandı.

DİHA (Dicle Haber Ajansı) hayatını kaybeden çocuğun adını Fırat Simpil, yaşını ise 13 olarak duyurdu. Doğan Haber Ajansı ve diğer ajanslar ise çocuğun adını Mehmet Emin Simpil olarak verdi. Sabah gazetesi ise soyadını 'Sımbıl', ekmek değil sebze almaya gittiğini duyurdu. Simpil’in cenazesi DİSKİ’ye ait su tankerinin altına fırladı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, önlem alırken polis, ikinci bir bomba ihtimaline karşılık vatandaşları olay yerine uzak durmasını sağladı.

Yaşamını Yitiren çocuğun cenazesi ambulansla Silvan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, yaralı kişi ise aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patlama, askeri aracın geçişinden kısa bir süre önce gerçekleşti. Patlamanın olay yerinden geçen askeri bir aracı hedef alan PKK'lılarca gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Patlama nedeniyle bir evin bahçesinin duvarı yıkılırken, yolda da tahribat oluştu. Güvenlik güçlerince ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Valilik: Ekmek almaya gidiyordu

Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi’nde meydana gelen patlama ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili şu bilgiler verildi:

"30.08.2015 Pazar günü sabah saat 10.00 sularında, Diyarbakır Silvan ilçesinde Baraj bölgesinin emniyetini sağlayan jandarmaların Ferudun Mahallesinden ilçeye girdikten sonra, bölücü Terör örgütü mensuplarınca taşların arasına yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişinden sonra ilçe merkezinde infilak ettirilmesi sonucunda, fırına ekmek almaya gitmekte olduğu öğrenilen 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."