Diyarbakır'da patlama

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Sur İçesi\'ne bağlı Bağıvar Mahallesi\'nde, karayolunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı yaşanmadı.

Kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki merkez Bağıvar Mahallesi yolunda bugün saat 16.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada can ve mal kaybı olmazken, olay yerine terörle mücadele ve Özel Harekat timleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterlerin de güvenlik önlemi aldığı bölgede karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Polisin yaptığı incelemede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmezken, karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Güvenlik güçleri, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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