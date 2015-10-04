Diyarbakır'da panzer kamyonetle çarpıştı, 1 polis hayatını kaybetti

Diyarbakır- Silvan karayolunda polis panzeri kamyonetle çarpıştı, 1 polis hayatını kaybetti, 7'si polis 11 kişi yaralandı.

Diyarbakır'dan bugün saat 05.00 sıralarında Silvaniİlçesi yönüne giden polis panzeri, Karaçalı Mevkii'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 LF 296 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, panzerdeki polislerden Adem Keleş hayatını kaybetti, 7 polis ile kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından 11 yaralı olay yerine gönderilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralı 7 polis Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, kamyonette yaralanan 4 kişi de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.