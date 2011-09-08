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Diyarbakır'da özerk mahkeme

Tartışmalı özerklik talebine pratikte iki örnek Diyarbakır'dan geldi! BDP'nin yayın organı Barışın Sesi dergisindeki bir habere göre Bağlar İlçesi'nde kurulan alterna

08 Eylül 2011 03:00

 T24 - Tartışmalı özerklik talebine pratikte iki örnek Diyarbakır'dan geldi! BDP'nin yayın organı Barışın Sesi dergisindeki bir habere göre Bağlar İlçesi'nde kurulan alternatif mahkeme, 600 davadan 443'ünü çözmüş.


Akşam gazetesi Dilek Gedik'in haberine göre Bağlar'da kurulduğu açıklanan sözde mahkeme hakkında yayınlanan haberde şu bilgiler verildi:


Bağlar İlçe Meclisi'nin 7 kişiden oluşan ve kanaat önderlerinin yer aldığı 7 kişilik Adalet Komisyonu, ilçede yaşanan her türlü sorunu çözme iradesi gösteriyor. Söz konusu komisyona kız kaçırma, yaralama, kan davası, arazi kavgası, hırsızlık gibi vakalar geliyor.


Komisyon üyeleri toplum içinde güvenilir kişilerden oluşurken, getirilen çözümler de genellikle taraflarca kabul ediliyor. Cinsiyet özgürlükçü demokratik ekolojik toplum paradigmasını esas alan komisyon, sadece hukuku değil, demokratik hukuk ve toplum vicdanı ile sorunlara yaklaşırken, cezai uygulaması da genellikle topluma karşı rencide ve tecrit etmek oluyor.


Özerklik konusundaki bir başka deneme de sanat alanında gerçekleştiriliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aram Tigran Kent Konservatuarı, bu yıl ikinci yılına girecek. Alternatif sanat eğitimi için kurulan konservatuarda Kürtçe'nin çeşitli lehçelerinde eğitim veriliyor.



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