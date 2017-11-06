Diyarbakır'da, oto sanayideki yangını itfaiye ve TOMA söndürdü

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, oto sanayi sitesindeki döşemecide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaye ekiplerinin yanı sıra, polisin TOMA\'yla müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Elazığ yolu üzerinde bulunan oto sanayi sitesindeki döşemecide bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede işyerini sardı. İtfaiyeye haber veren esnaf, yangının büyümesini önlemeye çalıştı. Yükselen dumanlar kentin birçok yerinden görülürken, sanayi sitesine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaye ekipleri yangına müdahale etti. Polis de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile alevlere su sıkarak itfaiyeye destek verdi. Yangın güçlükle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların döşeme malzemelerinin arasına düşmesinden yangının çıktığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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