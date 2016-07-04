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Diyarbakır’da operasyon bitti, yasak kalktı

Lice'de operasyonlar ormanlık alanda yangın çıkmıştı

04 Temmuz 2016 18:09

Diyarbakır’da üç ilçede 39 köyde operasyon yapılacağı gerekçesiyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki 39 köyü kapsayan, 23 Haziran’da başlayan sokağa çıkma yasağının, dün akşam 23:00 itibariyle kaldırıldığını açıkladı.  Valilik, bu bölgelerde başlatılan operasyonun da tamamlandığını duyurdu.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Başkanı Raci Bilici bianet’e yaptığı açıklamada, Lice’de yangının bir haftadır devam ettiğini, insanların da hayvanlarının da yaşamlarının tehdit altında olduğunu, ekinlerin de yandığını anlatmış, “Köylerin bazıları boşaltılmış asker yerleşmiş, bazılarıyla iletişim kesik” demişti.

Sokağa çıkma yasağının bitirildiği ilçe ve köyler şöyle:

- Kocaköy ilçesine bağlı Gözebaşı, Gökçe, Boyunlu köyleri,

- Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe köyü

- Lice İlçesine bağlı Örtülü, Erginköy, Kıralan, Dernek, Yamaçlı, Akçabudak, Kılıçlı, Yorulmaz, Yalımlı, Baharlar, Hedik, Bayırlı, Saydamlı, Bağlan, Serince, Yalaza, Ortaç, Kayacık, Uçarı, Esenler, Ziyaret, Dolunay, Çavundur, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Arıklı, Ulucak, Güldiken, Yaprakköy, Tuzlaköy, Damar, Sığınak, Budak ve Kabakaya köyleri.

 

Yasak ve özel güvenlik bölgesi

 

Diyarbakır’da Lice ilçesine bağlı Oyuklu, Kutlu, Türeli, Şenlik, Birlik, Erginköy ve Elmadere köylerinin de aralarında olduğu toplam beş ilçenin 25 köyünde, 21 Haziran’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İki gün sonra da Valilik, üç ilçeye bağlı 39 köyde sokağa çıkma yasağı, kentteki 21 bölgede de özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini ve “Lice ilçesi kuzey ve güneyindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten PKK’lılara yönelik operasyon başlatıldığını” duyurdu.

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