Diyarbakır'da 'Onurlu barışa evet' mitingi

DTP'nin Diyarbakır'da düzenlediği Barış Mitingi'ne konuşan Belediye Başkanı Osman Baydemir, Hakkari'de 4 askerin şehit edilmesiyle ilgili olarak, “Ben bir Kürt evladı olarak çıkıp derim ki, askere sıkılan kurşun bundan böyle bana sıkılsın” dedi









Dünya Barış Günü nedeniyle DTP'nin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 'Onurlu bir barışa evet mitingi' yaptı. Miting nedeniyle kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı.









Mitingin yapıldığı meydana 'Kürt sorunu muhataplarıyla çözülür', 'Kürt sorunu çözümü ertelenemez', 'Onurlu bir barış için alanlara', 'Yüzünü güneşe çevirmeyen karanlıktan çıkamaz' yazılı pankartlar ile bir süre önce Yunanistan'ta yaşamını yitiren Ermeni asıllı sanatçı Aram Tigran'ın posteri asıldı. DTP'lilerin kurduğu 'Barış Çadırı'nın bulunduğu Sümerpark'ta mitingi bekleyenlerin bir kısma terör örgütü PKK lehine sloganlar attı. Saat 16.00'da alanda toplananların sayısı yaklaşık 50 bini buldu.

Polis çocuklara top dağıttı







Miting nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, çevre illerden gelen takviye polislerle çok sıkı güvenlik önlemleri aldı. Miting nedeniyle polislerin izinleri kaldırılırken, 4 bin 500 polis görev yaptı. Saat 11.00'de İstasyon Meydanı'na çıkan tüm yollar kapatılarak, polis köpekleriyle platform altı ve çevresinde bomba araması gerçekleştirildi.



DTP'DEN KADIKÖY'DE BARIŞ MİTİNGİ



Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, telsizle anons yaparak arama noktalarındaki görevlileri vatandaşlara karşı kibar ve saygılı davranmaları konusunda uyardı. Polis, meydanın hemen yanındaki İstasyon Camii minaresine kamera kururak, alanda tüm yaşananları kaydetti. Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam ve güvenlikten sorumlu diğer yetkililer, meydana kurulan canlı yayın aracından gelen görüntülerini merkezde kurulan Asayiş Harekat Merkezi'nden izledi.

'Size güveniyoruz Diyarbakır polisi'

Meydandan, Roj TV'nin aladan canlı yayın yaptığının duyulması üzerine polisler, tüm canlı yayın araçlarında inceleme yaptı. Diyabakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı da mitingi canlı yayınladı. Saat 13.00'den sonra kurulan arama noktalarından mitinge katılacaklar tek tek aranarak içeriye alınırken, flamaların üzerinde bulunduğu sopalar toplandı. Arama noktalarında görevlendirilen polisler çocuklara üzerinde, 'Size güveniyoruz. Diyarbakır polisi' yazılı beyaz renkli toplar dağıttı.

Tuğluk araçla sokulmadı







DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na sivil bir otomobille Kurt İsmail Paşa Sokağı'ndan girmek istedi. Ancak, görevli polisler Tuğluk'a alana bu sokaktan araçla giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine otomobile girip oturan Tuğluk, bir süre cep telefonu ile görüşme yaptı. Daha sonra dışarıya çıkan Tuğluk, sokağa gelen polis müdürlerinin araçla giremeceğini söylemesi üzerine sokaktan ayrıldı.

Kısa süreli arbede yaşandı

Miting alanına girmek isteyen üzerinde Peşmerge kıyafeti bulunan bir kişi ile polis arasında tartışma çıktı. Polisin bu kişiyi gözaltına almak istemesi üzerine çevrede bulunan bir grup taşlı saldırıda bulundu. Polislerin de taşlı cevap vermesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Polis, bu kişiyi alıp Ziya Gökalp Spor Salonu'na götürmesi üzerine, çevredekiler protesto gösterisinde bulundu.

Öcalan posterleri dağıtıldı







Miting alanında bir grup genç yanlarında getirdikleri poşetler içinden çıkardıkları Abdullah Öcalan posterleri ve PKK flamalarını dağıttı. Öcalan posteri ve flamaları sallanırken, çatışmalarda öldürülen PKK'lılar için yazılan Kürtçe türküler eşliğinde halaylar çekildi.

Alanda Türkçe ve Kürtçe yazılı 'Varlığım dilimdir', 'Dilimiz hakkımızdır', 'Barış için yola gelin' yazılı pankart ve dövizler açıldı.