Diyarbakır'da olaylar çıktı

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DİYARBAKIR'DA ÇIKAN OLAYLARDAN KARELER

Diyarbakır'da 23 kişinin tutuklandığı KCK operasyonunu protesto etmek için Özgür Yurttaş Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşün ardından olaylar çıktı. Yürüyüşün ardından yüzleri kapalı bir grubun, polise havai fişek ve boyalı molotof kokteyli saldırması üzerine polis de gaz bombası ve suyla müdahale etti.Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde, PKK'nın şehir yapılanması KCK/TM'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7'si belediye başkanı 23 kişinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. BDP Milletvekili Gülten Kışanak'ın da aralarında bulunduğu 5 bin kişi, dernek binasının bulunduğu Teğmenler Caddesi'nden Lezginler Caddesi'ne yürüdü.Yürüyüşün ardından yüzleri kapalı yaklaşık 100 kişilik grup, tekrar dernek binasının olduğu caddeye doğru yürüyüşe geçti. Ateş yakan ve barikat kuran grup, polise havai fişek ve boyalı molotof kokteyliyle saldırdı. Polis, gruba gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericiler ara sokaklar kaçtı.Göstericiler ile polis arasında Bağlar'ın ara sokaklarındaki kovalamaca devam ediyor.