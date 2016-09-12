Diyarbakır'da okullar 2 gün geç açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılmasına kısa bir süre kalırken 4 bin 300 öğretmenin açığa alındığı Diyarbakır'da okullar iki gün geç açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde okulların açılmasına kısa bir süre kalırken olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) ile açığa alınan toplam 11 bin 285 öğretmenden 4 bin 300’ünün görev yaptığı Diyarbakır’da, 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında kutlanması planlanan İlköğretim Haftası programının ertelendiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki tüm okullara gönderilen ilk yazıda, İlköğretim Haftası programını her yıl olduğu gibi okulların açıldığı gün olan 19 Eylül’de yapılacağı duyurulmuştu.

Ancak, okullara sonradan gönderilen program düzeltme yazısında programın 21 Eylül 2016 Çarşamba gününe ertelendiği belirtildi.

Eğitim-Sen: Ciddi sıkıntılar yaşanacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın KHK ile toplam 4 bin 300 öğretmeni açığa aldığı Diyarbakır’da, açığa alma kararlarından sonra özellikle merkezde Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde bazı okullarda görevli öğretmenlerin yarısı, bazı okullarda ise öğretmenlerin 3’te ikisi açığa alındı.

Yetkililer, 19 Eylül Pazartesi günü açılacak olan okullarda açığa alınan öğretmenlerin yerlerine yeni öğretmenlerin atanacağını belirtirken, Eğitim-Sen ise, bu yıl eğitim ve öğretimde ciddi sıkıntıların yaşanabileceğini söylüyor.