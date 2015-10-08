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Diyarbakır'da okula el yapımı patlayıcı atıldı

Merkez Bağlar ilçesinde bir lisenin bahçesine meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı

08 Ekim 2015 20:50

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine, bugün sabah saatlerinde el yapımı bomba atıldı. Meydana gelen patlamada maddi hasar meydana geldi.

DHA’da yer alan habere göre, Diyarbakır'da okul bahçesine el yapımı bomba atıldı. Okulda hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Diyarbakır Valiliği tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde bulunan Koşuyalu Mesleki ve Teknik  Anadolu  Lisesi’ne  PKK ’lılar tarafından el yapımı bomba atıldığı ancak şans eseri can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:  

"8.10.2015 günü saat 11.30 sıralarında İlimiz Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesine, öğrencilerin eğitim ve öğretiminin devam ettiği sırada Terör örgütü mensuplarınca 1 adet el yapımı bomba (EYB) atılmıştır. Okul bahçesine atılan EYB sonucunda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamış, yapılan incelemelerde okulun içerisinde bulunan konteynerin çatısında maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak tahkikat devam etmektedir."

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