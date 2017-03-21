Diyarbakır'da OHAL dönemindeki ilk izinli Nevruz kutlaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)'nin organize ettiği Nevruz kutlamaları bu yıl, Diyarbakır dahil 21 il ve ilçede gerçekleşecek.

2002'den sonra Diyarbakır, ilk defa Olağanüstü Hal koşullarında Nevruz'u (OHAL) kutlayacak.

33 yerde kutlama yapılması planlamıştı ancak valilikler, 21 Mart tarihleri dışında yapılacak kutlamalara izin vermedi. Bu yüzden 12 yerde kutlamalar iptal edildi.

2016 Nevruz'u Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları ve güvenlik operasyonların gölgesinde kutlanmıştı.

HDP Mitingi, Suruç ve Ankara Garı saldırıları, katılımcıları meydanlardan uzaklaştırmış, yeni bombalı saldırıların yaşanması endişesi 2016 Nevruzu'na katılımı düşürmüştü. Devam eden çatışmalar da katılım ve coşkuyu azaltmıştı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektuplarının okunduğu 2013 ve 2014 Nevruz kutlamaları ise Diyarbakır'da meydanın gördüğü en büyük kalabalığa ve coşkuya şahit olmuştu.

1990'lı yıllarda OHAL koşullarında izinsiz Nevruz kutlamaları yapılmıştı ancak ilk defa OHAL döneminde resmi izinli bir kutlama gerçekleşecek.

Yüzbinlerce katılımcının buluştuğu Diyarbakır Nevruz'u, hem siyasetçilerin hem de sanatçıların geçit törenine sahne oluyor.

Diyarbakır Nevruz'unun değişmez siması ve konuşmacılarından olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, belediye eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı tutuklu oldukları için bu yılki kutlamada yer alamayacaklar.

Onların yerine Diyarbakır'ın eski belediye başkanı olan ve şimdi HDP'nin grup sözcüsü görevini yapan Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Belediye başkanları yerine atanan kayyumların da ilk Nevruz sınavı olacak. Önceki yıllarda belediye otobüsleri halkı ücretsiz kutlama alanına götürürken, bu yıl belediyenin Nevruz kutlamaları için yapacağı hizmetler de merak ediliyor.

Bir önceki günden itibaren Nevruz Parkı etrafında çok geniş bir alan polis bariyerleri ile çevrildi.

Her yıl 12 olan alana giriş sayısı, bu yıl yediye indirilmiş durumda. Polislerin girişte kimlik ve üst araması yapacağı alanda, HDP de 300'e yakın kişiyi güvenlik amacıyla görevlendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, HDP ve DBP bayrak ve flamaları dışında başka herhangi bir bayrak, pankart ve flamanın alana sokulmasını yasakladı.

Sahnenin olduğu platformda, yıllardır asılan Demirci Kawa'yı simgeleyen dev resim bu yılın yeni yasaklarından.

2017 Nevruz'unun bu yılki sloganı olan 'Nevruz Direniş Ateşidir' yazılarının yer aldığı pankartlar da dün sahneden indirildi.

Yasaklanan afiş ve pankartlardan dolayı sahne de bu yıl sade olacak.

Bu yılki kutlamalara gazetecilerin ilgisi yine çok yüksek; 463 yerli ve yabancı gazeteci Diyarbakır Nevruz'unu izlemek üzere akreditasyon yaptı.

Bunların içinde, Almanya'nın Hamburg kentinden gelen gazeteci Hinrich Schultze, Ofis semtinde halka Nevruz davetiyeleri dağıtan HDP ve DBP'li yöneticilerini takip ederken, polisler tarafından durdurularak kısa süreli gözaltına alındı.

Bu arada dün, Dicle Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin yaptığı Nevruz kutlaması polis müdahalesi ile sonuçlandı.

HDP'nin referandum kampanyasının nabzının da tutulacağı bu yılki Nevruz kutlamalarına katılımın gözaltı ve tutuklanma endişesinden dolayı önceki yıllara oranla düşük olması bekleniyor.