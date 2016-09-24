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Diyarbakır’da öğretmenlere gözaltı!

r KESK Dönem Eşsözcüsü Selahattin Alp, gözaltına alınan arkadaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi

24 Eylül 2016 21:01

Diyarbakır’da görevden alınan Eğitim Sen üyesi öğretmenlerin eyleminde 17 kişi gözaltına alındı. 

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Eğitim Sen üyeleri Diclekent mahallesinde bir araya geldi. Buradan Park Orman'a kadar "insan zinciri" oluşturarak yürüyüşe geçen öğretmenlere polis müdahalede bulundu. 17 öğretmen gözaltına alındı. Müdahale ardından Eğitim Sen Diyarbakır 2 Nolu Şube binasına geçen öğretmenleri takip eden polisler, şube binasını abluka altına aldı. 

Burada konuşan Diyarbakır KESK Dönem Eşsözcüsü Selahattin Alp, gözaltına alınan arkadaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi. 

Gözaltına alınan öğretmenlerden 13’ünün isimleri şöyle: Mehmet Nuri Özdemir, Deniz Yurtsever, Emine Türker, Velat Kaya, Emre Azapçı, Hatice Çalan, Yılmaz Güneş, Semra Birtane, Uğur Abu, Resmiye Ayaz, Seher Ayaz, Zeynep Aykat, Eser Ürüncü.

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