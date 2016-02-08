Diyarbakır'da öğrenci servisiyle TIR çarpıştı; 5 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüsünün TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si öğrenci 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, kaza, Diyarbakır'ın Lice İlçesi Zümrüt Köyü yakınlarında bu akşam saatlerinde meydana geldi. İlçeden köylere öğrenci taşıyan servis minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı.

Kazada, servis minibüsünde bulunan 2'si öğrenci 5 kişi ölürken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar Lice ve Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, soruşturma başlatıldı.