Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

Mehmet TÜRK- Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR- Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen nevruz etkinlikleri başladı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi, oluşturulan güvenlik kontrol noktalarından geçerek Nevruz Parkı\'ndaki kutlamaya katıldı.

Diyarbakır\'da düzenlenen nevruz kutlaması saat 11.00 sıralarında başladı. Merkez Bağlar ilçesi Nevruz Parkı\'nda yapılan etkinliğe biri protokol olmak üzere 5 ayrı noktadan sıkı güvenlik önlemleri altında giriş yapıldı. Nevruz Parkı\'ndaki kutlamalara gelen on binlerce kişi, sıkı aramalardan geçirildikten sonra kutlama alanına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri, Mardin Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, yerli ve yabancı davetlilerin de protokolde yerini aldığı nevruz kutlamaları, Kürtçe şarkılar eşliğinde başladı. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekip, nevruzu kutlamaya başladı.

Havadan polis helikopterlerinin de güvenlik uçuşları yaptığı nevruz alanını dolduranlar arasındaki bir grup, zaman zaman PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Bu sırada terpit komitesinin uyarılması ile platformdan müzik sesi verilerek, slogan seslerinin bastırıldı.

Nevruz etkinliğine Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımların olduğu görüldü.

KANALİZASYON HATLARINDA BOMBA ARAMASI YAPILDI

Nevruz kutlamaları nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nce geniş güvenlik önlemleri de alındı. Nevruz alanına çıkan Mahabad Bulvarı üzerindeki tüm yollar ve boş araziler bariyerlerle kapatılırken, bölgede yaklaşık 7 bin polisin görev yaptığı bildirildi. Dün gece, nevruz etkinliğinin yapıldığı 136 bin metrekarelik alanın altında ve çevresindeki tüm kanalizasyon hatlarında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı dalgıç ekipler tarafından bomba araması yapıldı. Kanalizasyon hatlarına giren dalgıç polisler, gece görüşlü kameralar ve metal dedektörleri ile nevruz alanının altını didik didik aradı. Öte yandan alana hakim olan çevredeki binalar ve inşaatlarda da uzman ekipler tarafından, dedektör köpekler eşliğinde bomba aramaları yapıldı.

ÇAKMAK, KALEM VE PARFÜMLERE EL KONULDU

Nevruz Parkı\'nın çevresinde kurulan 5 arama noktasında ve alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletilirken, alana çakmak, kalem ve parfüm sokulmasına izin verilmedi. Öte yandan kontrol noktalarında yapılan üst aramalarında PKK terör örgütünü simgeleyen flama ve aksesuarlara el konuldu.

SAAT 12.00 İTİBARİYLE KONUŞMALAR BAŞLADI

Saat 11.00 sıralarında müzik yayını ile başlayan etkinliklerde, saat 12.00 itibariyle konuşmalar başladı. Etkinlikler kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk\'ün de konuşma yapması bekleniyor. Etkinliklerin saat 15.00\'e kadar bitirilmesinin planlandığı öğrenilirken, vatandaşların halen alana gelmeye devam ettiği öğrenildi.



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