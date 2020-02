Diyarbakır'da Nevruz hazırlıkları sürüyor: Erdoğan'ın afişlerimizi görmesini istemiyorlar

Diyarbakır’da 21 Mart’ta gerçekleşecek Nevruz kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. DBP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eşref Mamedoğlu, "Erdoğan burada AKP’nin kongresine katılacak. Her yerde onun afişleri var. Devlet demeyelim de sanki AKP, Erdoğan’ın bizim afişlerimizi görmesini istemiyor” diyor.

Diyarbakır’da 21 Mart’ta gerçekleşecek Nevruz kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. Şehrin çarşılarında önceki haftalara nazaran bir hareketlilik var, rengarenk giysiler vitrinlerdeki yerini aldı. DBP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eşref Mamedoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da olacağını hatırlatarak, “İçişleri Bakanlığı’na da bildirdiğimiz ve asılması için izin de aldığımız ‘Newroz piroz be’ yazılı afişlerimizi asamıyoruz. Afişlerimiz yasaklanmadı, ama Erdoğan burada AKP’nin kongresine katılacak. Her yerde onun afişleri var. Devlet demeyelim de sanki AKP, Erdoğan’ın bizim afişlerimizi görmesini istemiyor” diyor.

HDP, DBP, DTK ve Özgür Kadın Harekâtı tarafından bu yıl “Nevruz direniştir. Faşizme karşı halkların baharıdır” sloganı ile 40 ayrı merkezde düzenlenecek Nevruz kutlamalarının hazırlıkları Diyarbakır’a hareketlilik getirdi. Tarihi İspahi Çarşısı’nda kadınların bayram ve düğün günlerinde giydiği bindallılar askılardaki yerini aldı.

DBP Parti Meclisi üyesi Mamedoğlu, eskiden bu yana Nevruz kutlamalarında halkın özgücüne dayandıklarını söyleyerek, “Alanda partililerimizden ve halkımızdan aldığımız destekle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Alanda hiçbir sıkıntı yok. Emniyet ve Valilik ile güvenlikle ilgili görüşmelerimiz sürüyor” diyor. Alandaki güvenliğin hem polisler hem de DBP görevlilerince sağlanacağını söyleyen Mamedoğlu, “Güvenlik ile ilgili hiçbir endişemiz yok. Her noktada, sahnede, protokolde, ateşin yakılacağı noktada, alana girişlerde ve her yerde arkadaşlarımız görev alacaklar. Gasp edilen belediyelerden, binlerce üyesi gözaltına alınan ve tutuklanan her iki siyasi partinin durumundan dolayı halkta müthiş bir tepki var” diyor.