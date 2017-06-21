Diyarbakır'da narkoterör operasyonu: 4 ton 710 kilo esrar ele geçirildi!

Diyarbakır'ın 6 ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1,5 tonu toprağa gömülü olmak üzere toplamda 4 ton 710 kilogram esrar ele geçirildi.

Sürdürülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nda, 5 sığınak ve çevresinde yapılan aramada 450 kilogram amonyum nitrat, 2 pil bloğu, 15 piknik tüpü, 7 mutfak tüpü, tüfek bombası, roketatar sevk fişeği, 160 uçaksavar mühimmatı, 440 biksi mühimmatı, 49 şarjör, hücum yeleği, şemsiye, 9 terörist kıyafeti ile örgütsel doküman ele geçirildi.

1,5 ton esrar toprak altından çıkarıldı

Narkoterörle mücadele kapsamında, 749 kilogram kubar, 3 ton 961 kilogram toz olmak üzere 4 ton 710 kilogram esrar ile 70 bin 728 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen esrarın 1,5 tonu toprağa gömülü halde bulundu. Söz konusu esrar, iş makineleri yardımıyla toprak altından çıkarıldı.