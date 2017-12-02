Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 12 milyon 150 bin lira değerinde toz esrar

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri kırsal kesiminde 28 Kasım günü başlatılan operasyonunda, piyasa değeri 12 milyon 150 bin lira olarak açıklanan 810 kilo toz esrar ele geçirildi.

Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddesi ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

\"Diyarbakır ili Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Kasım 2017 Salı günü saat 11.00\'dan itibaren icrasına başlanılan \'Bayrak-69 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar Operasyonu\'nda, 1 Aralık 2017 tarihinde narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; icra edilen adli ve temas arama faaliyeti neticesinde, piyasa değeri 12 milyon 150 bin lira olan 810 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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