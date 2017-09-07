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Diyarbakır'da MÜZSAN temsilciliği açıldı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Diyarbakır temsilciliği, düzenlenen törenle açıldı

07 Eylül 2017 20:33

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

TÜRKİYE Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Diyarbakır temsilciliği, düzenlenen törenle açıldı.

Merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki bulunan bir otelde düzenlenen açılış törenine MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu, Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Dağdelen ve yerel müzisyenler ile bazı sanatçılar katıldı. Burada konuşan MÜZSAN Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Dağdelen, müzisyenlerin sabit bir yevmiye ile çalışmasını sağlamak, ayrıca işsiz olanlar için de istihdam sağlamak amacıyla bir çatı altında toplanma kararı aldıklarını söyledi.

Daha sonra konuşan MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu ise, Diyarbakır temsilciliğinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, yerel müzisyenlere başarılar diledi. Yapılan konuşmaların ardından kurdela kesilerek şubenin temsili açılışı yapıldı. Destek verenlere plaket verilmesinin ardından, yerel müzisyenler mini bir konser verdi. 

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