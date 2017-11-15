Diyarbakır'da muhtar ve imamlara 'kadına şiddet ile erken yaşta evliliği önleme' semineri

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları tarafından, erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla muhtar ve imamlara seminer verildi.

Kadına yönelik şiddeti ve erken yaşta evliliğin önüne geçirilmesi için Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nce Bismil ve Çınar ilçelerindeki imam ve muhtara seminer düzenlendi. İlçe jandarma komutanlıklarında görevli kadın askerlerinin de sunum yaptıkları seminerde, kadına yönelik şiddeti doğuran olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılmasının yanı sıra erken yaşta evliliğin nedenleri ve doğurduğu sonuçlar muhtar ve imamlara anlatıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin mücadelesini gerektirdiğini anlatan Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nde görev yapan uzmanlar seminerde, şiddetin türleri, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri ve şiddetle mücadele mekanizmaları üzerinde bilgilendirmelerde bulundu.

Programda, kolluk kuvvetlerinde görevli personel tarafından da 6284 sayılı Kanun çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliğin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar anlatıldı.

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