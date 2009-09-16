Diyarbakır'da molotofkokteyli saldırı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde güvenlik kulübelerine molotofkokteyli atıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde bir grup Bağlar Sağlık Ocağı Caddesinde, kaldırımlardaki çöp kutularını caddeye attı. Grup daha sonra Posta İşletme Müdürlüğü binası girişindeki güvenlik kulübesi ile 1 No'lu Sağlık Ocağı binasının giriş kapısına molotofkokteyli attı.

Kulübenin camları kırıldı.

Bu sırada, olay yerinden geçmekte olan bir polis ekibi havaya ateş açarak göstericileri dağıttı. Grup ara sokaklara kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.