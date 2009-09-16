T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da molotofkokteyli saldırı

16 Eylül 2009 00:57

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde güvenlik kulübelerine molotofkokteyli atıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde bir grup Bağlar Sağlık Ocağı Caddesinde, kaldırımlardaki çöp kutularını caddeye attı. Grup daha sonra Posta İşletme Müdürlüğü binası girişindeki güvenlik kulübesi ile 1 No'lu Sağlık Ocağı binasının giriş kapısına molotofkokteyli attı.

Kulübenin camları kırıldı.

Bu sırada, olay yerinden geçmekte olan bir polis ekibi havaya ateş açarak göstericileri dağıttı. Grup ara sokaklara kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24