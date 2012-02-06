Diyarbakır'da molotof Batman'da pompalı



T24 - Diyarbakır'da AK Parti Belediye binası Batman'da BDP ve belediye binasına dün akşam saatlerinde saldırıda bulundu. İstanbul'da ise bir anaokulunun bahçesine ses bombası atıldı.

Dün İstanbul, Diyarbakır ve Batman'da belirli bölgelerdesaldırılardüzenlendi.



Diyarbakır AK Parti İl Başkanlığına molotofkokteyli atılırken, Batman belediye binası ve BDP il binasına pompalı tüfekle ateş açıldı. İstanbul Bağcılar'da ise saldırganların adresi bir anaokuluydu.



AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı düzenlendi.



AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Halit Advan, yaptığı açıklamada, dün akşam Kayapınar İlçe Başkanlığı binasına, bu akşam da il başkanlığına saldırı düzenlendiğini söyledi.



Ses bombalı ve molotofkokteylli saldırılarda parti binalarında maddi hasar meydana geldiğini belirten Advan, ''Bu akşam il başkanlığımıza ses bombası atıldı. O patlamayınca molotofkokteylle saldırıda bulunuldu. Güvenlik kamerası görüntülerini emniyet müdürlüğü ekipleriyle paylaştık. Saldırganların yakalanması istiyoruz'' dedi.



AK Parti'nin bölgede halkla bütünleşmesinin bazılarında rahatsızlık yarattığını kaydeden Advan, şunları söyledi:



''AK Parti'nin bölgede etkinliğinin artmasıyla bu tür saldırılar da arttı. Halkla bütünleşmemiz bazılarında rahatsızlık yaratıyor. Ancak, davamızdan geri döneceğimizi düşünenler yanılıyorlar. İnsan haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarından bu tür saldırılara tepki göstermesini ve yanımızda olmasını bekleriz. Her fırsatta insan haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının bu tür saldırıları göz ardı etmemesi lazım. Bununla ilgili yarın basın toplantısı düzenleyeceğiz.''





Batman'da BDP binasına ateş açıldı



Bir diğer saldırı haberi de Batman'dan geldi. Saldırganlar, belediye binası ile BDP il binasına pompalı tüfekle ateş açtı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün (dün) saat 20.00 sıralarında, Batman Belediyesi ile BDP İl Başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açıldığı, olayla ilgili olarak A.Ü. ile F.Ç'nin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, ''Şahıslar, alınan ilk ifadelerinde, özetle, kendilerine ait iş yerlerinin olaydan bir saat önce molotofkokteylli ve taşlı saldırıya uğradığını, bundan dolayı BDP ve belediyeyi sorumlu gördüklerini ve bu eylemi gerçekleştirdiklerini beyan etmişlerdir. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir'' denildi.

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sırasında binada toplantı halinde olduklarını belirterek, ''6 el kadar ateş açıldı. Kurşunlar belediye binasının duvarına isabet etti. Saldırı bilinçlidir, 3 kişi tarafından yapıldığı söyleniyor. Pompalı tüfekle ateş edilmiş ve bir kişi de yerden boş kovanları toplamış, bilinçli bir şekilde kaçmışlar'' dedi.





Anaokuluna ses bombası



Bağcılar'da bir anaokulunun bahçesine atılan ses bombası patladı. Demirkapı Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan özel bir anaokulu bahçesine, saat 23.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı.



Bombanın patlaması üzerine binanın bazı camları kırıldı.



Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, okulun çevresinde yaptıkları incelemede patlamaya ses bombasının neden olduğunu belirledi.



Polis olaydan sonra kaçan kişileri bulmak için bölgede geniş çaplı arama başlattı.





