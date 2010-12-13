-DİYARBAKIR'DA MİNİBÜSLE TAKSİ ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI DİYARBAKIR (A.A) - 13.12.2010 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Alattin Tüşer yönetimindeki 21 GA 677 plakalı minibüs ile karşı yönden gelmekte olan Mahmut Demir yönetimindeki 21 T 0921 plakalı taksi, Lice Diyarbakır karayolunun 21. kilometresinde çarpıştı. Kazada, taksi sürücüsü Demir ile araçta bulunan Beyhan Erdinç ve Nezahat Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi Lice ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.