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Diyarbakır'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesindeki mezarlıkta, kanlı bir poşet içerisinde 4 aylık erkek bebek cesedi bulundu

11 Ocak 2018 17:20

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesindeki mezarlıkta, kanlı bir poşet içerisinde 4 aylık erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Ergani Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.
Ergani ile Çermik ilçeleri yolu üzerindeki mezarlığa bugün gidenler, kanlı bir poşet buldu. İki mezar arasına atılan poşeti inceleyenler, içerisindeki bebek cesedini fark edince durumu polise bildirdi. Mezarlığa gelen Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirdi. Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibi, mezarlıkta ve bebek cesedi üzerinde incelemelerde bulundu. Ergani Adliyesi\'nden gelen Cumhuriyet savcısı olayla ilgili bilgi alırken, cesedin ilk belirlemelere göre, 4 aylık erkek bebeğe ait olduğu tespit edildi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerindeki incelemen ardından bir karton kutuya konularak Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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