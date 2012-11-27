Diyarbakır'da mayın patlaması: 6 asker yaralı

Askeri personel taşıyan zırhlı araçta 9 asker bulunduğu, bunlardan 6'sının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

6 asker hafif yaralandığı olayla ilgili açıklama, Diyarbakır Valisi Vali Mustafa Toprak'tan geldi.

Toprak, Hani ilçesinden Lice ilçesine giden askeri personel taşıyan zırhlı aracın saat 21.00 sıralarında PKK'lılarca daha önce yola döşenen mayına bastığını söyledi.

Patlamada araçta 9 askeri personel bulunduğunu belirten Toprak, ''Araçtaki 9 personelden 6'sı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Diyarbakır'a getiriliyor.

İlk aldığımız bilgilere göre sağlık durumları iyi. Patlama nedeniyle araçta hasar meydana gelirken, yolda 2 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde bir çukur oluştu. Bölgede çok kapsamlı operasyon başlatıldı'' dedi.