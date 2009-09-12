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Diyarbakır'da mayın patladı: 1 vatandaş öldü

12 Eylül 2009 14:04

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, mayın patlaması sonucu, bir vatandaş yaşamını yitirdi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yeralan bilgiye göre, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenmiş el yapımı mayının patlaması sonucu, bir vatandaş vefat etti, bir vatandaş yaralandı.

Bu arada, Tunceli’nin Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından 1 kg amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış 1 adet el yapımı mayın bulundu. Bulunan el yapımı mayın imha edildi.
 

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