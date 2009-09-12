Diyarbakır'da mayın patladı: 1 vatandaş öldü

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|Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, mayın patlaması sonucu, bir
vatandaş yaşamını yitirdi.
Genelkurmay
Başkanlığı’nın internet sitesinde yeralan bilgiye göre, Diyarbakır’ın Kulp
ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenmiş el yapımı mayının
patlaması sonucu, bir vatandaş vefat etti, bir vatandaş yaralandı.
Bu
arada, Tunceli’nin Merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, bölücü terör örgütü
mensupları tarafından 1 kg amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış 1 adet el
yapımı mayın bulundu. Bulunan el yapımı mayın imha edildi.